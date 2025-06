Los Angeles Protests : US गृह युद्ध की ओर? जल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का देश,अमेरिकी झंडे पर थूका और फिर जलाया

Los Angeles Protest : लॉस एंजेलिस (Los Angeles) में इस समय हिंसक प्रदर्शन आग में झुलस रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) इमीग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई से यहां लोग भड़क गए हैं। ट्रंप की ओर से नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया है।

लॉस एंजेलिस (Los Angeles) की सड़कों पर रविवार को जो कुछ हुआ, उसने अमेरिका की आंतरिक उथल-पुथल को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) की ओर से ‘नेशनल गार्ड’ की तैनाती के बाद हालात और बिगड़ गए। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, राजमार्ग 101 को जाम कर दिया गया और देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं।

🚨🇺🇸BREAKING: Chaos in Los Angeles: 🔸️American flags burned during anti-ICE protests. 🔸️Soviet flags spotted among demonstrators. 🔸️Mounted police crack down hard on protesters. 🔸️Reports of looting in multiple areas. #LosAngeles #Protests #ICE pic.twitter.com/njjGmj6sHx

दहकते झंडे, गूंजते नारे और तितर-बितर होती भीड़… ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी अमेरिका का झंडा जला रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोगों ने उसी देश के झंडे पर थूकते हुए गुस्सा जाहिर किया, जिसमें वह रह रहे हैं। सोवियत यूनियन और मैक्सिको का झंडा भी इस दौरान दिखाई दिया। सोशल मीडिया यूजर निक सॉर्टर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ‘ये लोग हमारे देश से नफरत करते हैं। इन्हें यहां क्यों रहने दिया जाए?

