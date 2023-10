Tips to lose weight in 7 days: 7 दिन में 5 किलो वजन कम करने लिए अपनाएं ये डाइट प्लान

Lose 5 kg weight in 7 days with these tips: आज की इस भागती-दौड़ती जिंदगी में हर कोई हेल्दी और फिट रहना चाहता है. इसके लिए बकायदा लोग अपनी व्यस्त जीवनशैली से थोड़ा सा वक्त अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए जरूर निकालते हैं. खासतौर पर मोटे और ज्यादा वजन वाले लोग अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने के लिए जिम में पसीना बहाने के साथ ही योग का भी सहारा लेते हैं.

आपको बता दें, वहीं वजन कम करने के फिराक में वो इतना ज्यादा पसीना बहाने लगते हैं जिससे उनकी सेहत जरूर खराब होने लगती है. अगर आप भी अपने वजन को कम करने के लिए तरह-तरह के टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं 7 दिनों के 7 अलग-अलग डायट प्लान जिसे फॉलो करके आप 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं.

पहले दिन फलों का करें सेवन

खास डायट प्लान को फॉलो करके आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले दिन हेल्दी और हल्का-फुल्का आहार लेना चाहिए यानी पहले दिन आपको सिर्फ फलों का ही सेवन करना चाहिए. केले को छोड़कर आप बाकी सारे फल खा सकते हैं लेकिन इसके साथ भरपूर पानी भी पीना जरूरी है.

दूसरे दिन करें सब्जियों का सेवन

बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए अपने डायट में दूसरे दिन आपको सिर्फ सब्जियों का सेवन करना चाहिए. आप चाहें तो कच्ची सब्जियों का सेवन कर सकते हैं या फिर उसे उबालकर खा सकते हैं.

तीसरे दिन फल और सब्जी खाएं

वजन कम करने के लिए आपको अनाज से थोड़ी दूरी बनानी होगी. इसके लिए तीसरे दिन आपको फल और सब्जियों का सेवन करना है. आप फलों के साथ अपने सुबह की शुरूआत करें, जिसके बाद लंच और डिनर में सब्जियां, सलाद और फलों को शामिल कर सकते हैं.

चौथे दिन करें केले व दूध का सेवन

तीन दिनों तक सब्जी और फलों का सेवन करने के बाद आपको चौथे दिन सिर्फ केले और दूध का ही सेवन करना होगा. इसके लिए स्किम दूध का ही इस्तेमाल करें आप चाहें तो मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं.

पांचवे दिन टमाटर का सेवन करें

अपने वजन को जल्द काबू में करने के लिए पांचवे दिन अपने डायट में चावल और टमाटर को शामिल करें. लंच में आप एक कप उबला हुआ चावल खा सकते हैं इसके अलावा दिनभर सिर्फ टमाटर ही खाएं और भरपूर पानी पीएं.

छठें दिन सब्जी और राइस खाएं

आप चाहें तो छठे दिन लंच में राइस खा सकते हैं. लेकिन इस दिन आपको राइस थोड़ा सा और सब्जियों का अधिक सेवन करना है. इसके साथ ही रात में सिर्फ सब्जियां ही खाएं और दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीएं.

सातवें दिन करें जूस व सब्जियों का सेवन

हफ्ते के सातवें दिन और आखिरी दिन अपने मनपसंद फलों के साथ अपनी पसंदीदा सब्जियां भी खा सकते हैं इसके अलावा इस दिन आप एक कप उबला हुआ चावल भी खा सकते हैं. लेकिन इस दिन आपको दिनभर फलों का जूस भी पीना होगा.

गौरतलब है कि 7 दिनों के इन 7 अलग-अलग डायट टिप्स को अपनाकर और उसका नियम से पालन करके आप करीब पांच किलो तक अपने वजन को घटा सकते हैं लेकिन इस डायट प्लान के साथ शारीरिक व्यायाम भी करना जरूरी है.