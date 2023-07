Lucknow Weather Alert : लखनऊ में तीन दिनों तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका, DM ने दी चेतवानी

Lucknow Weather Alert : यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी बारिश का दौर जारी है। वहीं, मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले तीन दिनों तक बारिश (Rain) और बिजली गिरने की आशंका जताई है। विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए लखनऊ के संबंध में यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है।

मौसम विभाग (Meteorological Department) की ओर से चेतावनी जारी होने के बाद डीएम सूर्य पाल गंगवार (DM Surya Pal Gangwar) ने लखनऊवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डीएम ने अचानक तेज जलभराव (Water logging) की संभावना वाले स्थानों पर बारिश के दौरान जाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बारिश तेज हो तो पक्के स्थान पर शरण लें। अस्थायी ढांचे, जैसे झोपड़ी या टीन शेड, बांस के टट्टर आदि से दूर रहने का निर्देश है। गुरुवार को बारिश से पहले डीएम की ओर से सतर्क किया गया था।

डीएम ने बारिश के दौरान सड़क पर जाम (Jam on the Road) को लेकर भी एडवाइजरी (Advisory) की है। उन्होंने कहा है कि बारिश के दौरान पुलों के नीचे दोपहिया सवार (Two Wheeler) बचने के लिए रुके रहते हैं। सड़क किनारे पानी भर जाने पर वाहन सवार गुजरने से बचते हैं। नतीजतन कई इलाकों में जाम लग जाता है। बारिश में किसी जरूरी कार्य से निकलना है तो जल्दबाजी न करें। अतिरिक्त समय लेकर निकलें।