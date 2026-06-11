Chandra Grahan 2026 :  अगस्त में लगेगा अदभुद खगोलीय घटना दूसरा चंद्र ग्रहण,  इन  राशियों पर दिखेगा प्रभाव

Chandra Grahan 2026 : ग्रहण एक अदभुद खगोलीय घटना है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ग्रहण का असर जीव जगत और वनस्पतियों पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण अगस्त में लगने वाला है। अगस्त महीने में लग रहे ग्रहण का कई राशियों के जीवन पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। चंद्र ग्रहण से किन राशियों पर क्या असर होगा आइये इसके बारे में जानते हैं।

वर्ष 2026 में दो ग्रहण

इस साल दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण हैं। एक सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है। अब अगस्त में एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा।

सावन पूर्णिमा चंद्र ग्रहण

साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगा था। अब दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने वाला है। यह दूसरा चंद्र ग्रहण सावन महीने की पूर्णिमा को 28 अगस्त के दिन लग रहा है।

समय

यह ग्रहण सुबह 8 बजकर 4 मिनट से लेकर दोपहर 11 बजकर 22 मिनट तक लगने वाला है।

ग्रहण का प्रभाव क्षेत्र

भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। हालांकि, इसका असर कुछ राशियों पर पड़ सकता है। आइये इन राशियों के बारे में जानते हैं।

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा का ग्रहण लगना कर्क राशि वालों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। भय और बैचेनी का सामना करना पड़ सकता है। माता के सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण लगना जीवन को प्रभावित कर सकता है। जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है। व्यापारियों को नुकसान हो सकता है।

वृश्चिक राशि

चंद्र ग्रहण का लगना वृश्चिक राशि के लोगों की मुश्किले बढ़ा सकता है। परिवार में कलह हो सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें वरना नुकसान हो सकता है।

मीन राशि

मीन राशि वालों को चंद्र ग्रहण के कारण धन के मामले में परेशान होना पड़ सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसके कारण थकान और धनहानि हो सकती है।