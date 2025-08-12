Maharajganj:खाद की दुकान के सेल्समैन से मारपीट, नौ आरोपितों पर केस दर्ज

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा थाना क्षेत्र के करमहवा में एक खाद की दुकान के सेल्समैन से मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में नौ लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपितों ने रविवार की शाम सेल्समैन से मारपीट की। जान बचाकर वह घर भागा तो वे उसके घर पर धावा बोलकर हमला कर दिये। मामले की शिकायत पर पुलिस जांच-पड़ताल में जुट गई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि पर्दाफाश इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

करमहवा निवासिनी इसरावती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका पुत्र रिंकल उर्फ कृष्णा करमहवा चौराहे पर एक खाद की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है।

रविवार की शाम वह चौराहे पर खड़ा था। तभी बगल के गांव गनेशपुर के कुछ व्यक्ति आकर उससे मारपीट करने लगे। किसी तरह जान बचाकर वह घर भाग आया। लेकिन आरोपित घर पर हमला कर दिये। उसकी नाबालिग बेटी को भी लाठी-डंडों से पीट दिया। साथ ही मारपीट कर बेटे को लहूलुहान कर दिया। घर के अंदर मौजूद सामानों को तोड़फोड़ दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के गनेशपुर निवासी राजेश यादव, भरथरी, मनोज, मिश्री यादव, राजेंद्र, साजिंद्र, राज किशोर, महंत एवं हीरालाल के विरुद्ध मारपीट, बलवा एवं घर पर हमला करने आदि धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि महिला की शिकायत पर सभी 9 आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।