Maharashtra Earthquake: महाराष्ट्र के तीन जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके; रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Maharashtr Earthquake: देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां पर हिंगोली (Hingoli) में सुबह 07:14 बजे भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 दर्ज की गयी। यह जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गयी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में हिंगोली के अलावा परभणी (Parbhani) और नांदेड़ (Nanded) में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, हिंगोली में आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। फिलहाल भूकंप से अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर सामने नहीं आयी है।

EQ of M: 4.5, On: 10/07/2024 07:14:53 IST, Lat: 19.43 N, Long: 77.32 E, Depth: 10 Km, Location: Hingoli, Maharashtra.

