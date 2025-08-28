  1. हिन्दी समाचार
  3. फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ ने 34वें दिन भी किया बंपर कमाई, ‘बाहुबली 2’ पर पड़ी भारी

एनीमेशन फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' यह एक पौराणिक कथा पर आधारित कहानी है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा की कहानी को लेकर यह फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म जब से पर्दे पर आई है तब से तहलका मचा रखा है।

By Sudha 
Updated Date

मुंबई। एनीमेशन फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ यह एक पौराणिक कथा पर आधारित कहानी है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा की कहानी को लेकर यह फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म जब से पर्दे पर आई है तब से तहलका मचा रखा है। इस फिल्म ने आज 34वें दिन भी तूफानी कमाई कर डाली है कमाई को लेकर फिल्म ‘बाहुबली 2’ को भी पछाड़ दिया है । इस फिल्म ने गणेश चतुर्थी पर अच्छी कमाई की। इसके बलावा फिल्म ‘सैयारा’ की बात करें तो वह भी अच्छी चल रही है। पर बाहुबली हो या सैयारा सब में भारी है पौराणिक फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ आज के युवा भी अपनी पुरानी कथाओं को देखना पसंद कर रहें हैं। तभी तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में गदर मचाये हुए है।

नरसिम्हा’की बात करें तो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा भगवान माने जाते हैं। बताया जाता ​है कि जब-जब धरती पर बुराई बढ़ी तब-तब भगवान विष्णु एक नया अवतार लेते हैं और बुराई खत्म करते हैं। महावतार नरसिम्हा’,यह एक ऐसी ही कहानी है जिसने ये साबित कर दिया है कि पौराणिक कथाओं में लोगों की रुचि कभी खत्म नहीं हो सकती । यही वजह है कि फिल्म बम्पर कमाई कर रही है। यह ​फिल्म  युवा पीढ़ी को अपनी इस पौराणिक कथा से कई संदेश देते हुए आज के  युवाओं को तकनीक हेल्प से समझाने का काम कर रही है। इस फिल्म ने बुधवार को शानदार कमाई करते हुए एक बार फिर से बड़ी छलांग लगाई है।

 

