  Mahindra Scorpio Classic SUV : जीएसटी कटौती के बाद ये पापुलर SUV हुई इतनी  सस्ती , जानें नई कीमत

Mahindra Scorpio Classic SUV : जीएसटी कटौती के बाद ये पापुलर SUV हुई इतनी  सस्ती , जानें नई कीमत

 भारतीय ऑटो बाजार में SUV की धमक चल रही है। बाजार में SUV की कीमतें भी बजट से बाहर जा रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mahindra Scorpio Classic SUV :  भारतीय ऑटो बाजार में SUV की धमक चल रही है। बाजार में SUV की कीमतें भी बजट से बाहर जा रही है। इस बीच जीएसटी कटौती के बाद  महिंद्रा की फ्लैगशिप स्कॉर्पियो क्लासिक को लेकर राहत की खबर आ रही है।

नई कीमत
अब जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के लागू होने के बाद कंपनी ने स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में 1.01 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है, साथ ही 95 हजार रुपये तक के Additional offers and benefits भी उपलब्ध कराए हैं। कुल मिलाकर ग्राहकों को 1.96 लाख रुपये तक की सेव करने का मौका मिल रहा है।  वहीं अब कटौती के बाद नई कीमतों की बात करें तो  इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत घटकर मात्र 12.38 लाख रुपये रह गई है, जो इसे बजट में प्रीमियम SUV की श्रेणी में ला खड़ा करती है।

स्टाइलिश डिजाइन
ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी इसे ऑफ-रोड एडवेंचर्स के लिए परफेक्ट बनाती है। फैमिली के साथ लंबी जर्नी पर निकलने वालों के लिए यह SUV एक दमदार साथी साबित होती है।

फीचर्स लोडेड इंटीरियर
हाई सीटिंग पोजिशन और स्पेशियस केबिन की वजह से यह फैमिली कार के रूप में बेहद पॉपुलर है, जहां हर पैसेंजर को पर्याप्त जगह और कम्फर्ट मिलता है।

