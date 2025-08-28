डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से आए दो यात्री गांजे के साथ गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ टीम लखनऊ :: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार देर रात राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। बैंकॉक से आए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX-105) के दो यात्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में दोनों यात्रियों ने कबूल किया कि उनके चेक-इन बैग में नशीला पदार्थ छुपा है। तलाशी के दौरान अधिकारियों को 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करीब 24 करोड़ रुपये आंकी गई है।

डीआरआई ने बरामद गांजा जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में हाइड्रोपोनिक गांजे की तस्करी में तेजी आई है और इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही है।

लखनऊ डीआरआई के असिस्टेंट डायरेक्टर शिशिर सिन्हा ने बताया कि उनकी टीम ऐसे तस्करों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

