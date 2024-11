झारखंड चुनाव के बीच आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई; CM हेमंत सोरेन के निजी सचिव के ठिकानों पर रेड

झारखंड चुनाव के बीच आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई; CM हेमंत सोरेन के निजी सचिव के ठिकानों पर रेड

Income Tax Department Raid on the premises of CM Hemant Soren's PS: झारखंड विधानसभा चुनाव में राजनीति दल चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाए हुए हैं। जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के कई ठिकानों पर रेड की है। यह रेड रांची और जमशेदपुर में चल रही है।