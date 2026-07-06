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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट का बड़ा एक्शन, चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी, सर्वसम्मति से इस्तीफा मंजूर

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले (Ram Mandir Donation Theft Case) को लेकर हुई बैठक राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय (Champat Rai) व ट्रस्टी अनिल मिश्रा (Anil Mishra) का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। ट्रस्ट की अहम बैठक में इन दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे पर फैसला लिया गया है।

By santosh singh 
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अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले (Ram Mandir Donation Theft Case) को लेकर हुई बैठक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra) की बैठक में महासचिव चंपत राय (Champat Rai) व ट्रस्टी अनिल मिश्रा (Anil Mishra) का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। ट्रस्ट की अहम बैठक में इन दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे पर फैसला लिया गया है। चढ़ावा चोरी का मामला (Donation Theft Case) सामने आने के बाद से चंपत राय (Champat Rai)  और अनिल मिश्रा (Anil Mishra) की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईटी जांच शुरू होने के बाद दोनों ने इस्तीफा दे दिया था जिसे आज स्वीकार कर लिया गया है।

पढ़ें :- राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से चंपत राय-अनिल मिश्रा बाहर: सदस्यों ने SIT जांच पर जताया भरोसा, कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी हुई बात

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