टीम इंडिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच लगा बड़ा झटका, स्टार ऑल राउंडर हुईं टूर्नामेंट से बाहर

Shreyanka Patil ruled out of T20 World Cup 2026 : इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार ऑल राउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गयी हैं। उनकी जगह प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया। जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।
Shreyanka Patil ruled out of T20 World Cup 2026 : इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार ऑल राउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गयी हैं। उनकी जगह प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया। जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।
23 साल की श्रेयंका पाटिल को यह चोट बुधवार को लीड्स में नीदरलैंड के खिलाफ भारत की 95 रन की जीत के दौरान लगी। यह घटना पावरप्ले के आखिरी ओवर में हुई, जब गेंद रोकने की कोशिश में पाटिल का टखना मुड़ गया। चोट लगते ही वह अपना दाहिना पैर पकड़कर बैठ गईं और टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे। चोटिल टखने पर ज़रा भी वज़न न डाल पाने के कारण, सिर्फ़ एक गेंद फेंकने के बाद ही उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।
बीसीसीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की इवेंट टेक्निकल कमिटी ने श्रेयंका पाटिल के रिप्लेसमेंट को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद, महिला सिलेक्शन कमिटी ने वर्ल्ड कप के बाकी मैचों के लिए भारत की टीम में लेग स्पिनर प्रेमा रावत को शामिल किया है। प्रेमा, जो इंडिया A का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने महिला एशिया कप ‘राइजिंग स्टार्स’ टूर्नामेंट में भारत की जीत के दौरान पांच मैचों में आठ विकेट लिए थे। वह पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के इंडिया A दौरे पर भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली संयुक्त रूप से शीर्ष गेंदबाज़ थीं, जिन्होंने तीन T20 मैचों में सात विकेट लिए थे।