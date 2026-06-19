  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. टीम इंडिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच लगा बड़ा झटका, स्टार ऑल राउंडर हुईं टूर्नामेंट से बाहर

टीम इंडिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच लगा बड़ा झटका, स्टार ऑल राउंडर हुईं टूर्नामेंट से बाहर

Shreyanka Patil ruled out of T20 World Cup 2026 : इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार ऑल राउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गयी हैं। उनकी जगह प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया। जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Shreyanka Patil ruled out of T20 World Cup 2026 : इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार ऑल राउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गयी हैं। उनकी जगह प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया। जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।

पढ़ें :- TIME की प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में न विराट , न सूर्यकुमार, इस भारतीय खिलाड़ी को मिला सम्मान

23 साल की श्रेयंका पाटिल को यह चोट बुधवार को लीड्स में नीदरलैंड के खिलाफ भारत की 95 रन की जीत के दौरान लगी। यह घटना पावरप्ले के आखिरी ओवर में हुई, जब गेंद रोकने की कोशिश में पाटिल का टखना मुड़ गया। चोट लगते ही वह अपना दाहिना पैर पकड़कर बैठ गईं और टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे। चोटिल टखने पर ज़रा भी वज़न न डाल पाने के कारण, सिर्फ़ एक गेंद फेंकने के बाद ही उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।

बीसीसीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की इवेंट टेक्निकल कमिटी ने श्रेयंका पाटिल के रिप्लेसमेंट को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद, महिला सिलेक्शन कमिटी ने वर्ल्ड कप के बाकी मैचों के लिए भारत की टीम में लेग स्पिनर प्रेमा रावत को शामिल किया है। प्रेमा, जो इंडिया A का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने महिला एशिया कप ‘राइजिंग स्टार्स’ टूर्नामेंट में भारत की जीत के दौरान पांच मैचों में आठ विकेट लिए थे। वह पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के इंडिया A दौरे पर भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली संयुक्त रूप से शीर्ष गेंदबाज़ थीं, जिन्होंने तीन T20 मैचों में सात विकेट लिए थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टीम इंडिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच लगा बड़ा झटका, स्टार ऑल राउंडर हुईं टूर्नामेंट से बाहर

टीम इंडिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच लगा बड़ा झटका,...

अचानक टीम इंडिया में हुई इस खिलाड़ी की एंट्री, आखिरी वनडे से पहले BCCI का बड़ा ऐलान

अचानक टीम इंडिया में हुई इस खिलाड़ी की एंट्री, आखिरी वनडे से...

IPL 2027: मौसम को देखते हुए BCCI की बड़ी तैयारी, 10 मार्च से शुरू हो सकता है अगला सीजन!

IPL 2027: मौसम को देखते हुए BCCI की बड़ी तैयारी, 10 मार्च...

Video- चोट के बीच लंदन पहुंचे विराट कोहली, टेस्ट डेब्यू से पहले RCB खेमे के इंग्लिश खिलाड़ी को दी टिप्स!

Video- चोट के बीच लंदन पहुंचे विराट कोहली, टेस्ट डेब्यू से पहले...

फिर मिली शानदार शुरुआत, लेकिन चूक गए वैभव सूर्यवंशी, लगातार चौथी बार सामने आई वही कमजोरी

फिर मिली शानदार शुरुआत, लेकिन चूक गए वैभव सूर्यवंशी, लगातार चौथी बार...

इंतजार खत्म! फिर आमने-सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, कब और कहां होगी टक्कर?

इंतजार खत्म! फिर आमने-सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, कब और कहां होगी...