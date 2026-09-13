पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला: बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले पर हमला, करीब 23 जवानों के मारे जाने की खबर

नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के लासबेला जिले में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 23 से ज्यादा सेना के जवानों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि, ये हमला एन-25 राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है, जहां पाकिस्तानी सेना के जवान जा रहे थे। रिपोर्ट की माने तो, सेना के काफिले को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया है।

इस हमले का आरोप बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) पर लगाया जा रहा है। यह संगठन पिछले कई महीनों से बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, सरकारी इमारतों और सड़क मार्गों पर हमले बढ़ा रहा है। बीएलए का दावा रहा है कि उसके लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं।

वहीं, इस घटना के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। घायलों का इलाज बेला शिविर में चल रहा है और रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि, पाकिस्तान की तरफ से इस हमले को लेकर कोई भी अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में मृतकों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

बता दें कि लासबेला एन-25 बलूचिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। यह राजमार्ग कराची को क्वेटा से जोड़ता है और प्रांत के कई रणनीतिक इलाकों से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से सुरक्षा काफिले, आम यात्री और व्यापारिक वाहन भी चलते हैं। लासबेला कराची के काफी करीब माना जाता है। यह इलाका तटीय मार्गों और पश्चिमी बलूचिस्तान को बंदरगाह शहर से जोड़ने वाला अहम इलाका है।