यूपी में मकर संक्रांति पर इस दिन रहेगा अवकाश, स्कूल भी 15 जनवरी तक रहेंगे बंद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर इस पर 14 जनवरी को अवकाश नहीं रहेगा। शासन की तरफ से 15 जनवरी को अवकाश की घोषणा की गई है। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में बताया गया कि, शासन स्तर पर विचार के बाद मकर संक्रांति पर अवकाश का निर्णय लिया गया है। पहले जारी प्रदेश के अवकाशों की तालिका में इस दिन छुट्टी का प्रावधान नहीं था।

वहीं, अब यूपी में स्कूल भी 15 जनवरी को खुलेंगे। दरअसल, परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी चल रही है। एक जनवरी से 14 जनवरी तक सभी परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था। ऐसे में अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकास होने के बाद अब स्कूल भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही, स्कूलों के साथ सभी आफिस, बैंक आदि भी बंद रहेंगे।