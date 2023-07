Madhya Pradesh's famous Poha: मध्यप्रदेश का फेमस और बेहद आसान टेस्टी पोहा बनाएं अपने घर पर...

very easy Tasty Poha at your home: एमपी में फेमस ब्रेकफास्ट पोहा है। आप चाहे किसी ठेले पर देखे या फिर रेस्टोरेंट में हर तरफ पोहा सजा हुआ नजर आएगा। यहां का खट्टा मीठा और नमकीन पोहा (Poha) देख कर ही आपको मुंह में पानी आ जाएगा। सबसे अच्छी बात है है नाश्ता मिनटों में तैयार होता है और खाने में भी हेल्दी होता है। चलिए आज हम आपको बताते पोहा बनाने की विधि।

सामग्री

2 कप पोहा या मोटा वाला चूरा

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

1 आलू, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ अगर आप डालना चाहे तो

1 चम्मच राई

आधा चम्मच सौंफ

1 छोटा चम्मच जीरा

आधा कप मूंगफली

2 हरी मिर्च बारीक या लंबी कटी हुई

5-10 करी पत्ते

आधा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

मिक्स करने के लिए नमकीन या सेव

1 नींबू

ये है मध्यप्रदेश का फेमस और बेहद आसान पोहा बनाने का तरीका-

मध्यप्रदेश का फेमस और बेहद आसान टेस्टी पोहा (Poha) बनाने के लिए सबसे पहले पोहा या चूरे को साफ करके पानी में अच्छे से धोएं। इसके बाद इसका सारा पानी छान लें । पोहे को धोकर तुरंत उसमें स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच चीनी मिलाकर 15 मिनट तक रख दें।

अब एक पैन में एक चम्मच तेल गर्म करें और इसमें मूंगफली के दाने भून लें। मूंगफली के दाने को भूनने के बाद उसे अलग से निकालकर रख लें। फिर उसी पैन में एक से डेढ़ चम्मच तेल डालें और उसमें सरसों के दाने यानी राई डालें। फिर इसमें सौंफ, जीरा, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दें। भूरा होने तक इसे भूनें।

इसके बाद इसमें हल्दी और छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू डाल दें। आलू पकने तक इसे ढककर पकाएं। अगर आपने आलू नहीं डाला है तो प्याज हरी मिर्च भूनने तुरंत बाद इसमें पोहा मिलाएं और 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके इसमें आधा नींबू का रस मिलाएं और बारीक कटा धनिया डालें। साथ में कटे हुए नींबू और इच्छानुसार अनार दाना या कद्दूकस किए हुए नारियल, नमकीन सेव के साथ इसे सर्व करें।