Burnt Utensil will Shine with this Trick: बार बार चाय बनाने से जल गया है चाय का भगोना तो इस ट्रिक से हो जाएगा नए जैसा

Burnt Utensil will Shine with this Trick: भारत में चाय के शौंकीनों की कमी नहीं है। कई लोग तो दिन में कई कई बार चाय पीते है। इसका नतीजा चाय का भगोना बुरी तरह जल जाता है। ऐसे में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती चाय के जले हुए बर्तन को साफ करने की होती है।

तो चलिए आज हम आपको चाय के जले हुए भगोने को साफ करने के कुछ ट्रिक बताते है। कई बार चाय बनाने से चाय का बर्तन काला हो जाता है। अंदर दूध और चाय की पत्ती के धब्बे पड़ जाते है। चाय का बर्तन साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते है।

इसके लिए आपको चाय के बर्तन में सोडा डालकर दो से तीन मिनट के लिए रख दें। इसके बाद डिशवॉशर और पानी से धुलकर साफ कर लें। इसके बाद चाय का बर्तन एकदम चमकने लगेगा।

इसके अलावा चाय के बर्तन अगर बुरी तहर से जल गया हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकती है। नींबू को चाय के बर्तन पर रगड़ने से साफ हो जाएगा। इसके अलावा जले हुए बर्तन में दो चम्मच नमक डालें।

और फिर उसी बर्तन में पानी भर कर रख दें। इसके बाद लिक्वि़ड डिशवॉशर बर्तन में डालकर हल्का गर्म करें। इसके बाद तार वाले झूने से रगड़ कर साफ कर दें। बर्तन एकदम चमक उठेगा।