विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, कहा-मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर कर रही हमला

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में विपक्षी दलों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। संसद के दोनों सदनों में भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। इसको लेकर अभी के 47 सांसदों को अभी तक निलंबित कर दिया गया है। आज 33 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, जबकि इससे पहले 14 सांसदों को निलंबित किया गया था।

विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद अब विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गयी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही कहा, निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया। फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि, हमारी दो मांगे हैं। पहली केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में चूक पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। दूसरा इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

First, intruders attacked Parliament.

Then Modi Govt attacking Parliament & Democracy

All Democratic norms are being thrown into the dustbin by an autocratic Modi Govt by suspending 47 MPs.

We have two simple and genuine demands –

1. The Union Home Minister should make a…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 18, 2023