Manipur Horror Video : महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने पर बॉलीवुड आग बबूला, सेलेब्स बोले- मणिपुर के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए शर्मनाक

मुंबई। उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर बीते ढ़ाई महीने से अधिक समय से हिंसा की आग में जल रहा है। इसी बीच मणिपुर से सामने आए एक शर्मनाक वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के वीडियो पर हंगामा बरपा है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब सेलेब्स भी एक्टिव हो गए हैं। अक्षय कुमार समेत बाकी एक्टर्स ने घटना की निंदा करते हुए रिएक्ट किया है।

मैतेई और कुकी जनजाति समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तमाम कवायदों के बावजूद केंद्र हो या राज्य सरकार दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल नहीं कर पाई है। इसी जातीय संघर्ष में इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। दोनों समुदायों के लड़ाके एक – दूसरे के समाज की बच्चों और औरतों पर भी तरस नहीं खा रहे।

मणिपुर के वायरल वीडियो पर सेलेब्स के रिएक्शन

रेणुका सहाणे बेबाक बोलने के लिए जानी जाती हैं। मणिपुर की घटना पर भला वो चुप कैसे रह सकती थीं। उन्होंने सरकार पर तंज कसा और लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर सवाल उठाए। एक्ट्रेस लिखती हैं- क्या कोई भी ऐसा नहीं जो मणिपुर में हो रहे अत्याचार को रोके? अगर उन दो महिलाओं के वीडियो ने आपको झकझोरा नहीं है, अंदर तक आपको हिलाकर नहीं रखा है, तो क्या आप इंसान कहलाने के लायक भी हैं? भारतीय और इंडियन होना तो दूर की बात है।

Is there no one to stop the atrocities in Manipur? If you are not shaken to the core by that disturbing video of two women, is it even right to call oneself human, let alone Bharatiya or Indian!

