Manipur Violence: TMC सांसद ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ट्वीट पर कही ये बातें

Manipur Violence: मणिपुर में पिछले ढाई महीने से जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ हुई हैवानियत की घटना ने सबको झंकझोर दिया है। इस घटना को लेकर देशभर में लोग काफी आक्रोशित हैं। विपक्षी दल भी लगातार इस घटना को लेकर वहां की सरकार और केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के बीच बायानबाजी शुरू हो गयी है।

दरअसल, कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि स्मृति ईरानी का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें कि वो फेल साबित हुईं। इसमें पार्टी ने आगे लिखा कि मणिपुर हिंसा पर ईरानी चुप रहीं। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है।

There are depths of depravity very few are capable of — keeping a score card re women. There are instances of wilful ignorance very few incessantly exhibit. On both counts – depravity and wilful ignorance- CONgress scores well. Discuss in Parliament if the dynasty permits. https://t.co/5vpEPZXX11

— Smriti Z Irani (@smritiirani) July 22, 2023