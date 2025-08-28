  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. मनु भाकर ने एशियाई चैम्पियनशिप में तीन मेडल किए अपने नाम, बोलीं- मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया

मनु भाकर ने एशियाई चैम्पियनशिप में तीन मेडल किए अपने नाम, बोलीं- मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया

Asian Championship 2025: डबल ओलंपिक मेडल विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का एशियाई चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में कुल तीन कांस्य पदक पदक अपने नाम किए। वहीं, चैम्पियनशिप में अपना सफर खत्म होने के बाद मनु भाकर ने अपने अनुभवों को साझा किया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Asian Championship 2025: डबल ओलंपिक मेडल विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का एशियाई चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में कुल तीन कांस्य पदक पदक अपने नाम किए। वहीं, चैम्पियनशिप में अपना सफर खत्म होने के बाद मनु भाकर ने अपने अनुभवों को साझा किया है।

पढ़ें :- एलावेनिल वलारिवान और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने किया कमाल, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

मनु भाकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “एशियाई चैम्पियनशिप का समापन 3 कांस्य पदक और चौथे स्थान के साथ हुआ। प्रतिस्पर्धा के लिए यह एक बहुत ही अनोखी स्थिति थी, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अपनी पूरी टीम के प्रयासों की सच्ची सराहना करती हूं। हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे और और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद…”

पढ़ें :- Manu Bhaker ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता डबल ब्रॉन्ज मेडल

बता दें कि मनु भाकर सोमवार (25 अगस्त, 2025) को श्यामकेंट में एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहीं। भाकर की हमवतन ईशा सिंह आठ महिलाओं के फाइनल में 18 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहीं। भाकर ने 25 अंक बनाए, जो वियतनाम की कांस्य पदक विजेता थू विन्ह त्रिन्ह (29) से चार कम थे।

चीनी निशानेबाजों यूयुए झांग और जियारुईक्सुआन शियाओ ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। शूट-ऑफ में झांग ने 4-3 से जीत हासिल की, जबकि दोनों के अंक बराबर थे।भाकर, ईशा और सिमरनप्रीत कौर बरार की भारतीय तिकड़ी ने 1749 के कुल स्कोर के साथ टीम कांस्य पदक जीता, जो चीन और दक्षिण कोरिया से पीछे रहा। ईशा महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन स्पर्धा में शीर्ष पर रहीं और भाकर तथा दो चीनी पदक विजेताओं शियाओ और झांग से आगे रहीं।

भाकर ने टूर्नामेंट में पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते थे, प्रिसिशन चरण के बाद महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं, जबकि ईशा दूसरे स्थान पर रहीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'कोहली को मेरी बात शायद पसंद न आए...' पूर्व कोच द्रविड़ ने विराट की हाइट को लेकर कर दिया अजीबोगरीब कमेंट

'कोहली को मेरी बात शायद पसंद न आए...' पूर्व कोच द्रविड़ ने...

मनु भाकर ने एशियाई चैम्पियनशिप में तीन मेडल किए अपने नाम, बोलीं- मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया

मनु भाकर ने एशियाई चैम्पियनशिप में तीन मेडल किए अपने नाम, बोलीं-...

Neeraj Chopra, Diamond League Final: आज वांडा डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा पर होगी सबकी नजरें, जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

Neeraj Chopra, Diamond League Final: आज वांडा डायमंड लीग फाइनल में नीरज...

'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को...

Michael Clarke Cancer: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान माइकल क्लार्क हुआ कैंसर, नाक से हटाई गई गांठ

Michael Clarke Cancer: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान माइकल क्लार्क हुआ कैंसर, नाक...

क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को दी वार्निंग

क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को...