'दिल्ली में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए बहुत-बहुत बधाई...' आतिशी ने जलभराव को लेकर CM रेखा गुप्ता पर कसा तंज

Waterlogging in Delhi: दिल्ली में सरकार बदलने के बाद भी जलभराव की समस्या से लोगों को राहत नहीं मिल पायी है। इस मॉनसून भी दिल्ली की सड़कें बारिश बाद नदी बनती दिखायी पड़ी हैं। ऐसा ही कुछ बुधवार को बुधवार को भी देखने को मिला है। सुबह से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आयी है। जिसको लेकर पूर्व सीएम और विपक्ष की नेता आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर तंज कसा है।

Many congratulations to the @gupta_rekha government in Delhi for starting boating in East Delhi! pic.twitter.com/QLJdy0zh4J — Atishi (@AtishiAAP) July 23, 2025

आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव के कुछ वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें से एक वीडियो में पानी से भरी सड़क पर बाथ ट्यूब में बैठकर एक महिला उसे डंडे से बोट की तरह चल रही है। इस वीडियो के साथ आप नेता ने लिखा, “पूर्वी दिल्ली में नौकायन शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता को बहुत-बहुत बधाई!”

Many congratulations to Chief Minister @gupta_rekha for starting so many swimming pools in Delhi! pic.twitter.com/86QAzT3nR8 — Atishi (@AtishiAAP) July 23, 2025

इसके बाद एक अन्य वीडियो में फ्लाई ओवर के बगल की सड़क में बहुत ज्यादा जलभराव नजर आ रहा है। जिसमें एक व्यक्ति तैर रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, “दिल्ली में इतने सारे स्विमिंग पूल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बहुत-बहुत बधाई!”

एक अन्य वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “दिल्ली में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बहुत-बहुत बधाई!” बता दें कि दिल्ली में भारी बारिश के बाद लोगों को जलभराव के साथ-साथ ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ रहा है। इस बीच पटपड़गंज इलाके में जलभराव की तस्वीरें सामने आने के बाद भाजपा विधायक रवींद्र सिंह नेगी ने पीटीआई से कहा, “भारी बारिश हुई है… जलभराव तो होगा ही। हालाँकि, काम ईमानदारी से हो रहा है… चार पंप काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने पिछले 12 सालों में जलभराव की समस्या के लिए कुछ नहीं किया। हम लगातार काम कर रहे हैं।”