Tea-Making Robot :  पैंथर ह्यूमनॉइड रोबोट चाय बनाने और घरेलू कामों के लिए किया गया डिज़ाइन , जानें परफॉर्मेंस

Tea-Making Robot : घरेलू कामों को आसान बनाने की दिशा में AI तेजी से काम कर रही है। चीनी रोबोटिक्स कंपनी UniX AI द्वारा विकसित और अप्रैल 2026 में अनावरण किया गया पैंथर ह्यूमनॉइड रोबोट, चाय बनाने, सफाई करने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों के लिए डिज़ाइन किया गयाहै । यह दुनिया का पहला Service Humanoid Robot है जो असल घरों में काम करने के लिए तैयार है, और यह अपने खास पहियों वाले Dual-Arm Architecture से संचालित होता है। इसमें पहियों वाला दोहरी भुजा वाला डिज़ाइन, सटीक गति के लिए 34 जोड़ और 80 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर लिफ्ट क्षमता है, जिससे यह घर की विभिन्न सतहों की ऊँचाई पर काम कर सकता है।

UniX AI, जो एक ग्लोबल ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स सर्विस देने वाली कंपनी है और आम इस्तेमाल वाले ह्यूमनॉइड रोबोट की R&D, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और असल दुनिया में इस्तेमाल में माहिर है।

यह बिल्कुल नया, पहियों वाला डुअल-आर्म ह्यूमनॉइड रोबोट Panther, दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर बनी 8-DoF बायोनिक आर्म्स से लैस है। इसके हाई-DOF जॉइंट प्लेटफॉर्म पर एक Adaptive Intelligent Gripper लगा है, और इसमें सभी दिशाओं में घूमने वाली चार-पहियों की स्टीयरिंग और चार-पहियों का ड्राइव (4WS+4WD) वाला चेसिस है। यह ज़्यादा फुर्तीली गतिशीलता और ज़्यादा स्थिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देता है, और UniX AI के खास टेक्नोलॉजी के रास्ते और असल दुनिया में इस्तेमाल की क्षमताओं को और भी ज़्यादा मज़बूती से दिखाता है।