Summer and Smoothie : गर्मी के मौसम में शरीर को ताज़ा रखती है स्मूदी, विटामिन और पोषक तत्व से भरपूर

Summer and Smoothie : चिलचिलाती गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए स्मूदी एक बेहद आसान और टेस्टी पेय विकल्प है। ताज़े फल और सब्जियों से बनी स्मूदी न सिर्फ प्यास बुझाती हैं, बल्कि शरीर को जरूरी विटामिन और पोषक तत्व भी देती हैं।

तरबूज और पुदीने की स्मूदी

अगर आप दिनभर तरोताजा महसूस करना चाहते हैं, तो तरबूज और पुदीने की स्मूदी एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है, और पुदीना ठंडक का एहसास देता है।

आम और दही की स्मूदी

आम और दही की स्मूदी गर्मियों का फेवरेट ऑप्शन है। आम में मौजूद पोषक तत्व और दही के हेल्दी बैक्टीरिया मिलकर पाचन को बेहतर बनाते हैं और त्वचा को भी हेल्दी रखते हैं।

खीरा और एलोवेरा की स्मूदी

खीरा और एलोवेरा की स्मूदी भी गर्मी के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। यह शरीर को अंदर से ठंडा रखने के साथ-साथ त्वचा को हाइड्रेट रखती है और सनबर्न से बचाने में मदद करती है।

अंगूर और बेरी की स्मूदी

अगर आपको कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो अंगूर और बेरी से बनी प्रोटीन स्मूदी एक अच्छा विकल्प है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को एनर्जी देते हैं और थकान कम करते हैं।

कम करती है सुस्ती

इसके अलावा, अनानास, ब्लैकबेरी और पुदीने की स्मूदी पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। ये स्मूदी पेट को हल्का रखती हैं और गर्मी में होने वाली सुस्ती को कम करती हैं।

अलग-अलग पोषक तत्व

आप अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग फलों का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे संतरा-गाजर या केला-नारियल। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि आपको अलग-अलग पोषक तत्व भी मिलते हैं।

रखें इन बातों का ध्यान

स्मूदी को और हेल्दी बनाने के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे, चीनी की जगह शहद या खजूर का इस्तेमाल करें ताकि प्राकृतिक मिठास बनी रहे। अगर आप स्मूदी को ज्यादा ठंडा और गाढ़ा बनाना चाहते हैं, तो जमे हुए फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दही, छाछ या नारियल पानी मिलाने से स्मूदी और भी रिफ्रेशिंग बन जाती है और पेट को ठंडक मिलती है।

कुल मिलाकर, गर्मियों में स्मूदी न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि ये आपके शरीर को ठंडा, हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक बनाए रखने का एक आसान और हेल्दी तरीका भी हैं।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता