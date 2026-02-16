’31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा…’ दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर बोले गृहमंत्री अमित शाह

New Delhi : दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए और एक सेरेमोनियल परेड का रिव्यू किया।इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी लगन और प्रोफेशनलिज़्म के साथ पूरी की है… नए बने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का आज ई-उद्घाटन किया गया। लगभग 375 करोड़ रुपये की लागत से बना स्पेशल सेल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर देश का सबसे मॉडर्न एंटी-नारकोटिक्स और एंटी-टेररिज्म सेंटर बनेगा… यह देश भर के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक आदर्श स्पेशल सेल हेडक्वार्टर के तौर पर उभरेगा…”

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “2014 से पहले, तीन-चार मुद्दे ऐसे थे जो पिछले चार दशकों से देश की अंदरूनी सुरक्षा को चुनौती दे रहे थे… आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में हिंसा के मामलों में 80% से ज़्यादा की कमी आई है, और वह दिन दूर नहीं जब ये तीनों इलाके पूरी तरह हिंसा से मुक्त हो जाएंगे… 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा।” उन्होंने कहा, “…आने वाले दो सालों में, जब तीनों नए क्रिमिनल कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, तो आरोपियों को सज़ा मिलेगी और FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा…पहली बार क्रिमिनल कानूनों में आतंकवाद को डिफाइन किया गया है…”

इससे पहले 79वें स्थापना दिवस पर दिल्ली पुलिस की सबसे अच्छी मार्चिंग टुकड़ी, SWAT टीम, डॉग स्क्वायड, बैंड टीम, मोटरसाइकिल राइडर्स, PCR यूनिट्स और कई दूसरी खास टीमों ने मिलकर मार्च पास्ट किया। चीफ गेस्ट का स्वागत करते हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने कहा कि फोर्स राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लोगों को संबोधित करते हुए, पुलिस चीफ ने कहा कि फोर्स की प्राथमिकताओं में “ड्रग-फ्री इंडिया” बनाना, साइबर टेररिज्म को खत्म करना और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा कि 2025 में एनकाउंटर में नौ गैंगस्टर मारे गए थे और स्पेशल सेल, सेंट्रल एजेंसियों की मदद से, 32 गैंगस्टर पर नज़र रख रही है जो विदेश भाग गए हैं। इस मौके पर सीनियर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।