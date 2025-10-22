रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हंगरी में होने वाली मीटिंग टली

नई दिल्ली। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ​पर विराम लगाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin) के बीच हंगरी में बैठक होनी थी। इस बैठक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब इस बैठक को टाल दिया गया है। यह जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है।

बता दे की कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। लगभग दो घंटे तक चली इस बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि वह टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को न दे। दोनों राष्ट्रपतियों ने रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा भी की थी और इस दौरान हंगरी में बैठक करने की बात भी कही थी। यह बैठक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होनी थी। मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा की फिलहाल के लिए बैठक टाल दी गई है। दोनों देशों के बीच अब बैठक कब होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हॉटर हाउस के ओवस ऑफिस में आयोजित दिवाली की पार्टी के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि वह फिजूल की बैठक नहीं चाहते है। बता दे की ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर डोनबास छोड़ने के लिए दबाव बनाया था, जिस पर जेलेंस्की राजी नहीं हुए है।