‘भारत के लिए सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक,’ क्राउन प्रिंस से द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी का बयान

Meeting of Saudi Arabia Crown Prince and PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस (Crown Prince of Saudi Arabia) मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सउद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। जिसमें भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। इस वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है।