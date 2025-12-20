मेहंदी कला से आत्मनिर्भरता का संदेश, सेवा भारती की पहल पर छात्राओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::सरस्वती शिशु मंदिर, नौतनवा में सेवा भारती के तत्वावधान में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कुल 30 छात्राओं ने भाग लिया और आकर्षक व रचनात्मक मेहंदी डिजाइनों से निर्णायकों को प्रभावित किया।

प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल जोशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि मेहंदी कला आज केवल पारंपरिक कला नहीं रह गई है, बल्कि यह रोजगार और स्वावलंबन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। उन्होंने छात्राओं से अपनी कला को निखारने और भविष्य में इसे आजीविका से जोड़ने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथि किशोर मद्धेशिया ने सेवा भारती के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्था देशभर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा भारती एकल विद्यालय एवं बाल संस्कार केंद्रों के माध्यम से वनवासी, जनजातीय व मुसहर समाज के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में सेवा भारती के जिला संरक्षक गोपाल जोशी, सभासद धर्मात्मा जायसवाल, सभासद अनिल जायसवाल, सभासद लालू जायसवाल, प्रमोद पाठक, संगठन मंत्री संदीप सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय सिंह ने किया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट