Agra News : मासूम शौर्य की श्वास नली में अटका दूध, एस एन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 14 महीने के बच्चे की मौत

आगरा। यूपी के आगरा जिले (Agra District) की चंदपा कोतवाली (Chandpa Kotwali) क्षेत्र के बघना गांव में एक दुखद घटना हुई है। अपनी ननिहाल आए 14 महीने के मासूम शौर्य की श्वास नली में दूध अटक गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह आगरा के एस एन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।

बघना निवासी गुड्डू उर्फ गुड्डा की बेटी निक्की कुछ दिन पहले अपने गांव आई थी। मंगलवार रात निक्की अपने पुत्र शौर्य को दूध पिला रही थी। उसी दौरान दूध शौर्य की श्वास नली में अटक गया। परिवार के लोग बच्चे को पास के एक अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की गंभीर हालत देखकर उसे आगरा ले जाने की सलाह दी। परिवार वाले शौर्य को आगरा के एस एन हॉस्पिटल ले गए और भर्ती कराया। बुधवार सुबह करीब 9 बजे उपचार के दौरान शौर्य ने दम तोड़ दिया।

परिवार में छाया मातम

शौर्य की मौत की खबर सुनते ही निक्की के ससुराल और मायके दोनों घरों में चीख पुकार मच गई। करीब तीन साल पहले गुड्डू उर्फ गुड्डा ने अपनी बेटी निक्की की शादी ब्रमपुर मुड़ी चौराहा आगरा निवासी मोहित से की थी। निक्की के पास इकलौता बेटा शौर्य था। शौर्य की मौत के बाद परिजन अस्पताल से उसे अपने गांव ब्रमपुर मुड़ी चौराहा ले गए, जहां उसका क्रियाकर्म किया। शौर्य की ननिहाल बघना में भी मातम छाया हुआ है।