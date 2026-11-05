  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Agra News : मासूम शौर्य की श्वास नली में अटका दूध, एस एन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 14 महीने के बच्चे की मौत

Agra News : मासूम शौर्य की श्वास नली में अटका दूध, एस एन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 14 महीने के बच्चे की मौत

यूपी के आगरा जिले (Agra District) की चंदपा कोतवाली (Chandpa Kotwali) क्षेत्र के बघना गांव में एक दुखद घटना हुई है। अपनी ननिहाल आए 14 महीने के मासूम शौर्य की श्वास नली में दूध अटक गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह आगरा के एस एन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।

By शिव मौर्या 
Updated Date

आगरा। यूपी के आगरा जिले (Agra District) की चंदपा कोतवाली (Chandpa Kotwali) क्षेत्र के बघना गांव में एक दुखद घटना हुई है। अपनी ननिहाल आए 14 महीने के मासूम शौर्य की श्वास नली में दूध अटक गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह आगरा के एस एन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।

पढ़ें :- यूपी में सेवारत शिक्षकों व स्पेशल एजुकेटर्स को विशेष टीईटी में शामिल होने के लिए मिलेगा अवकाश, आदेश जारी

बघना निवासी गुड्डू उर्फ गुड्डा की बेटी निक्की कुछ दिन पहले अपने गांव आई थी। मंगलवार रात निक्की अपने पुत्र शौर्य को दूध पिला रही थी। उसी दौरान दूध शौर्य की श्वास नली में अटक गया। परिवार के लोग बच्चे को पास के एक अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की गंभीर हालत देखकर उसे आगरा ले जाने की सलाह दी। परिवार वाले शौर्य को आगरा के एस एन हॉस्पिटल ले गए और भर्ती कराया। बुधवार सुबह करीब 9 बजे उपचार के दौरान शौर्य ने दम तोड़ दिया।

परिवार में छाया मातम

शौर्य की मौत की खबर सुनते ही निक्की के ससुराल और मायके दोनों घरों में चीख पुकार मच गई। करीब तीन साल पहले गुड्डू उर्फ गुड्डा ने अपनी बेटी निक्की की शादी ब्रमपुर मुड़ी चौराहा आगरा निवासी मोहित से की थी। निक्की के पास इकलौता बेटा शौर्य था। शौर्य की मौत के बाद परिजन अस्पताल से उसे अपने गांव ब्रमपुर मुड़ी चौराहा ले गए, जहां उसका क्रियाकर्म किया। शौर्य की ननिहाल बघना में भी मातम छाया हुआ है।

 

पढ़ें :- यूपी के अब इस जिले में चलेगी मेट्रो, रूट और स्टेशन सब कुछ तय, DPR तैयार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

संभल: उल्टी आते ही महिला ने खिड़की से बाहर निकाला सिर, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर; हुई दर्दनाक मौत

संभल: उल्टी आते ही महिला ने खिड़की से बाहर निकाला सिर, ट्रैक्टर...

संस्कृति संसद-2026 : सोशल मीडिया के नैरेटिव से सतर्क रहें युवा - भरत छाबड़ा

संस्कृति संसद-2026 : सोशल मीडिया के नैरेटिव से सतर्क रहें युवा -...

Agra News : मासूम शौर्य की श्वास नली में अटका दूध, एस एन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 14 महीने के बच्चे की मौत

Agra News : मासूम शौर्य की श्वास नली में अटका दूध, एस...

संस्कृति संसद : सिंधु जल समझौता रद्द करे भारत सरकार - स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती

संस्कृति संसद : सिंधु जल समझौता रद्द करे भारत सरकार - स्वामी...

कोरियन सिंगर ने गाया ‘लॉलीपॉप लागेलू,’ भोजपुरिया अंदाज देख झूम उठा IIT कानपुर का पूरा कैंपस

कोरियन सिंगर ने गाया ‘लॉलीपॉप लागेलू,’ भोजपुरिया अंदाज देख झूम उठा IIT...

श्री गोवर्धन पूजा व छप्पन भोग से भक्तिमय हुआ भागवत कथा महोत्सव : आचार्य संतोष भाई

श्री गोवर्धन पूजा व छप्पन भोग से भक्तिमय हुआ भागवत कथा महोत्सव...