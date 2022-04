रेलवे ने AC लोकल ट्रेन का किराया 50 फीसदी तक घटाया, महंगाई से जनता को बड़ी राहत

मुंबई। भारतीय रेलवे बोर्ड (Indian Railway Board) ने महंगाई के बीच शुक्रवार को देश की जनता को बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने मुंबई में AC लोकल ट्रेन (AC Local Trains in Mumbai) के किराए में कटौती करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब AC लोकल ट्रेनों (AC Local Trains) में सफर करने वाले यात्री आधे किराए में यात्रा कर सकेंगे।

रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे (Minister of State for Railways Raosaheb Danve) ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने मुंबई में AC लोकल ट्रेन के किराए में 50 फीसदी कटौती करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, टिकट की दर 130 रुपए से 90 रुपए तक की हो गई है। वेस्टर्न लाइन से सेंट्रल लाइन (Western Line to Central Line) पर किराए में कटौती किमी के हिसाब से होगी।