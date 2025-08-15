VIDEO: यूपी विधानसभा के नो पार्किंग में खड़ी थी मंत्री की फॉर्च्यूनर, क्रेन से उठा ले गई ट्रैफिक पुलिस

उत्तरप्रदेश के विधानसभा परिसर से एक बड़ी खबर आई है। जहां कैबिनेट मंत्री की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से उठा लिया. पुलिस के इस काम से सोशल यूजर्स काफी खुश हैं जिससे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी लखनऊ स्थित विधानसभा के नो पार्किंग ज़ोन में खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस गुरुवार को विधानसभा सत्र में शामिल थे। बस सत्र के दौरान इस गाड़ी को क्रेन से उठाकर ले गई। इसके बाद कारण बताया गया कि गाड़ी गलत जगह खड़ी होने से जाम लग रहा था। ऐसी स्थिति देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

यह सब तब हुआ जब संजय निषाद विधानसभा में मौजूद थे. मंत्री की गाड़ी गलत तरीके से पार्क होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था. पुलिस ने बिना देर किए क्रेन को बुलाया और गाड़ी को हटा दिया. इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफेद फॉर्च्यूनर को क्रेन से उठाया जा रहा हैआपको बता दें कि संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री हैं. उन्होंने 25 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी।

इस घटना से यह संदेश गया है कि नियमों का पालन सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो. पुलिस की इस उन्होंने 25 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी. इस घटना से यह संदेश गया है कि नियमों का पालन सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो । पुलिस के इस कार्यवाई को लेकर लोग तारीफ कि पुल बांध रहे हैं ।