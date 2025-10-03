World Weightlifting C’ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

Mirabai Chanu Wins Silver: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (48 किग्रा) ने नॉर्वे के फोर्डे में चल रही वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। मीराबाई ने 48 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, जिससे इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया, जहां वह इससे पहले दो बार पोडियम पर पहुंच चुकी हैं।

2017 की वर्ल्ड चैंपियन और 2022 की सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने कुल 199 किग्रा (स्नैच में 84 किग्रा + क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा) भार उठाया। 49 किग्रा वर्ग से नीचे आने के बाद वह मेडल विजेताओं में शामिल हुईं। चानू को स्नैच में संघर्ष करना पड़ा और 87 किग्रा वर्ग में दो बार असफल रहीं, लेकिन क्लीन एंड जर्क में उन्होंने अपनी लय वापस पा ली और तीनों प्रयासों में सफल रहीं।

क्लीन एंड जर्क में पूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मीराबाई ने 109 किग्रा, 112 किग्रा और 115 किग्रा भार आसानी से पूरे किए। उन्होंने आखिरी बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 115 किग्रा भार उठाया था, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था।

उत्तर कोरिया की री सोंग गम ने 213 किग्रा (91 किग्रा + 122 किग्रा) का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और अपने अंतिम दो वेटलिफ्टिंग 120 किग्रा और 122 किग्रा के साथ कुल भार के साथ-साथ क्लीन एंड जर्क में भी नए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए। थाईलैंड की थान्याथोन सुकचारोएन ने कुल 198 किग्रा (88 किग्रा + 110 किग्रा) के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।