  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. World Weightlifting C’ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

World Weightlifting C’ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

Mirabai Chanu Wins Silver: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (48 किग्रा) ने नॉर्वे के फोर्डे में चल रही वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। मीराबाई ने 48 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, जिससे इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया, जहां वह इससे पहले दो बार पोडियम पर पहुंच चुकी हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Mirabai Chanu Wins Silver: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (48 किग्रा) ने नॉर्वे के फोर्डे में चल रही वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। मीराबाई ने 48 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, जिससे इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया, जहां वह इससे पहले दो बार पोडियम पर पहुंच चुकी हैं।

पढ़ें :- DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, 21 अक्तूबर तक करें आवेदन

2017 की वर्ल्ड चैंपियन और 2022 की सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने कुल 199 किग्रा (स्नैच में 84 किग्रा + क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा) भार उठाया। 49 किग्रा वर्ग से नीचे आने के बाद वह मेडल विजेताओं में शामिल हुईं। चानू को स्नैच में संघर्ष करना पड़ा और 87 किग्रा वर्ग में दो बार असफल रहीं, लेकिन क्लीन एंड जर्क में उन्होंने अपनी लय वापस पा ली और तीनों प्रयासों में सफल रहीं।

क्लीन एंड जर्क में पूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मीराबाई ने 109 किग्रा, 112 किग्रा और 115 किग्रा भार आसानी से पूरे किए। उन्होंने आखिरी बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 115 किग्रा भार उठाया था, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था।

उत्तर कोरिया की री सोंग गम ने 213 किग्रा (91 किग्रा + 122 किग्रा) का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और अपने अंतिम दो वेटलिफ्टिंग 120 किग्रा और 122 किग्रा के साथ कुल भार के साथ-साथ क्लीन एंड जर्क में भी नए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए। थाईलैंड की थान्याथोन सुकचारोएन ने कुल 198 किग्रा (88 किग्रा + 110 किग्रा) के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पढ़ें :- IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान गिल की फिफ्टी; लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 218/3
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान गिल की फिफ्टी; लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 218/3

IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान...

World Weightlifting C'ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

World Weightlifting C'ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में...

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने झटके सबसे ज्यादा विकेट

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने झटके...

IND vs WI : 'अपोलो टायर्स' लिखी जर्सी में उतरा भारत, शास्त्री चुटकी लेते हुए बोले- उम्मीद है यह लंबा टिकेगी

IND vs WI : 'अपोलो टायर्स' लिखी जर्सी में उतरा भारत, शास्त्री...

IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडीज पर कहर बनकर टूटे सिराज, लंच ब्रेक तक आधी टीम लौटी पवेलियन

IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडीज पर कहर बनकर टूटे...

आर अश्विन को नहीं मिला कोई खरीदार, ILT20 नीलामी में रहे UNSOLD

आर अश्विन को नहीं मिला कोई खरीदार, ILT20 नीलामी में रहे UNSOLD