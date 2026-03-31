मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

मिरजापुर, पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मिरजापुर Mirzapur जिले में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा चुनार-जमुई मार्ग पर अहरौरा थाना क्षेत्र के रोशनहर गांव के पास हुआ।

पुलिस के मुताबिक, बाइक सवार तीनों लोग किसी अनुष्ठान में शामिल होने के लिए घाटमपुर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान देववती (28), अनुराग (19) और अनमोल (5) के रूप में हुई है। सभी सोनपुर अहिरूपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों एक ही परिवार के थे।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बीच, Yogi Adityanath ने घटना का संज्ञान लेते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं।