Mission Gaganyaan : इंसान को चांद पर भेजने का मिशन ‘गगनयान’ का पहला बड़ा परीक्षण कल

नई दिल्ली। चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की सफलता से उत्साहित भारत अब महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन (Mission Gaganyaan) की ओर छोटे कदम बढ़ा रहा है। शनिवार को गगनयान के क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम का श्रीहरिकोटा (Sriharikota of Gaganyaan’s Crew Module Escape System) से लाइव परीक्षण किया जाएगा। ये उन 20 बड़े परीक्षणों में से पहला है, जिनकी इसरो (ISRO) ने निकट भविष्य के लिए योजना बनाई है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में है कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Indian Space Station) स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री (Indian Astronaut) को लॉन्च करेगा।

भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (Vikram Sarabhai Space Center) , इसरो के निदेशक डॉ. उन्नीकृष्णन नायर (ISRO Director Dr. Unnikrishnan Nair) कहते हैं कि गगनयान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत संभव है क्योंकि भारत के पास सभी आवश्यक तकनीक है और सरकार द्वारा पहले ही 9000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भारत 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Indian Space Station) स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय भेजेगा। नायर कहते हैं कि मानव जल्द ही चंद्रमा पर निवास करेगा और 1.4 अरब की आबादी वाले देश भारत को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए इसरो (ISRO) भारत को अपने स्वयं की क्षमता से अपने नागरिकों के लिए अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान करने की तैयारी कर रहा है।

Mission Gaganyaan:

TV-D1 Test Flight

The test flight can be watched LIVE

from 0730 Hrs. IST

on October 21, 2023

