ग्राम टेढ़ी में मकान गिरने से घायल परिवार से मिले विधायक ऋषि त्रिपाठी

पर्दाफाश न्यूज ब्यूरो महराजगंज:: लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम टेढ़ी में हाल ही में हुई बरसात के कारण एक मकान ढह गया था, जिसमें जनकराज सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋषि त्रिपाठी विधानसभा सत्र समाप्त होते ही लखनऊ से सीधे घटनास्थल पर पहुंचे।

विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और मदद के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा शीघ्र आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

इस दौरान बड़ी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। विधायक त्रिपाठी ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

गांववासियों ने विधायक के इस संवेदनशील कदम की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया।