एसआईआर कार्यों पर विधायक ऋषि त्रिपाठी सख्त, नौतनवा में की व्यापक समीक्षा

By विजय चौरसिया 
Updated Date

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, नौतनवा में रविवार को विधायक ऋषि त्रिपाठी ने एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान नगर क्षेत्र के लगभग नौ बूथों से जुड़े एसआईआर सत्यापन की स्थिति पर चर्चा हेतु एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम नौतनवा नवीन कुमार ने की।

बैठक में विधायक ऋषि त्रिपाठी स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने बीएलओ से मतदाता सूची सत्यापन, प्रगति रिपोर्ट, फील्ड में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त की। विधायक ने निर्देशित किया कि एसआईआर कार्य पूरी पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए।

समीक्षा बैठक में नगर पालिका नौतनवा के चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ—सुमन शर्मा, निशा अग्रहरि, किरण जायसवाल, रूबी जायसवाल, सुषमा चौधरी, कंवलजीत कौर, विजय लक्ष्मी, अराधना भारती, माया शर्मा, मीना सहित अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे।

एसडीएम नौतनवा नवीन कुमार ने भी एसआईआर प्रगति का मूल्यांकन करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया।

बैठक के अंत में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सभी संबंधित कर्मियों के कार्यों की सराहना की और उन्हें जिम्मेदारी व ईमानदारी से एसआईआर कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

