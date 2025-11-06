सोनौली में विधायक ऋषि त्रिपाठी का दौरा, व्यापारियों से जनसंवाद —समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने गुरुवार को अपने नियमित क्षेत्र भ्रमण के तहत नगर पंचायत सोनौली का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने नगर के प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने।

विधायक ने क्रमशः श्री हरि मशीनरी (अर्जुन गुप्ता), मां शेरावाली वस्त्रालय (अंजनी जायसवाल), पशुपति ज्वेलर्स (ध्रुव चंद वर्मा, अध्यक्ष स्वर्णकार समिति), लक्ष्मी फैशन (नीरज जायसवाल, अध्यक्ष युवा व्यापार मंडल), राधा कृष्ण मोबाइल (संजय वर्मा, धर्मेंद्र मोदनवाल), राधे राधे वस्त्रालय (विजय जायसवाल, गिरजापति जायसवाल, मंत्री उद्योग व्यापार मंडल) तथा शान वस्त्रालय (आनंद) के दुकान पहुँचे. जहां व्यापारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.

इसके बाद विधायक ने नौतनवा स्थित जनसंपर्क कार्यालय में क्षेत्रवासियों, व्यापारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना। उपस्थित लोगों ने सड़क, बिजली, सफाई और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से बताया।

विधायक ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए और कहा कि जनता की हर समस्या का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा।

इस अवसर पर नौतनवा ब्लाक प्रमुख राकेश मद्धेशिया, भाजपा युवा नेता रवि वर्मा, सोनौली नगर सेवक दीपक बाबा, पवन जायसवाल, प्रेम जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, राजू गुप्ता, राजू जायसवाल, सनी मद्धेशिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और सोनौली कस्बे के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट