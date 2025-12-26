सोनौली में विधायक का जनता से सीधा संवाद, व्यापारियों ने खुलकर रखी समस्याएँ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: विधानसभा क्षेत्र में नियमित भ्रमण एवं जन संवाद कार्यक्रम के तहत शुक्रवार की शाम नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी सोनौली स्थित त्रिवेणी कटरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रतिष्ठित व्यापारी भोलाराम शर्मा के प्रतिष्ठान पर पहुँचकर पहले से एकत्र व्यापारियों एवं नगरवासियों से सीधा संवाद स्थापित किया।

विधायक ने लोगों का हाल-चाल जाना, उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को शीघ्र, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। व्यापारियों ने बाजार की व्यवस्था, व्यापारिक माहौल और स्थानीय सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर व महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखे, जिन पर विधायक ने त्वरित कार्रवाई और सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

जनसंवाद कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख नौतनवा राकेश मद्धेशिया, चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी, भाजपा नेता रवि वर्मा, दीपक त्रिपाठी उर्फ दीपक बाबा, महेंद्र जायसवाल, प्रेम जायसवाल, राजू जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, अशोक शर्मा, अजय अग्रवाल, रामोद मद्धेशिया, राकेश सिंह, कृपाशंकर मद्धेशिया, मनोज रौनियर, रमेश राजभर, अशोक गिरी और दीपक सहानी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

जन संवाद में पहुंचे नागरिकों तथा व्यापारियों ने विधायक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नियमित संवाद से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तेजी और प्राथमिकता से संभव हो सकेगा।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट