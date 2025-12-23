  1. हिन्दी समाचार
Mumbai BMC Election : महाराष्ट्र में मनसे-शिवसेना UBT गठबंधन पर मुहर, ठाकरे ब्रदर्स कल मुंबई में करेंगे ऐलान

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों ठाकरे ब्रदर्स 24 दिसंबर यानी कल  मुंबई में औपचारिक तक इसका ऐलान करेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि 12 बजे इसका ऐलान होगा। महाराष्ट्र निकाय चुनावों के पहले राउंड के नतीजे आने के बाद अब मुंबई समेत राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव होने हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पहले राउंड में लगा है बड़ा झटका

महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों को झटका लगा है। जहां काँग्रेस  का प्रदर्शन  संतोषजनक रहा है तो वहीं शिवसना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी को झटका लगा है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर एक साथ आए थे। इसके बाद दोनों भाईयों के बीच जमी बर्फ पिघल गई थी। इसके बाद से मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन की चर्चा थी।

 

 

