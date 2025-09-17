  1. हिन्दी समाचार
  3. मोदी@75 : रतनपुर से शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान

नौतनवा के रतनपुर में चला मोदी जन्मदिन पर स्वास्थ्य अभियान का संदेश

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बुधवार को नौतनवा ब्लॉक रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर “स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान” का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन नौतनवा विधायक  ऋषि त्रिपाठी के निर्देश पर नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी व भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा कि “सरकार महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग है और योजनाओं को धरातल तक पहुँचाकर उनकी नियमित निगरानी की जाती है।”

कार्यक्रम में अधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. जितेंद्र, डॉ. पारस नाथ, डॉ. श्रीराम वर्मा, बीपीएम हरिनाथ यादव, बीसीपीएम मुदिता त्रिपाठी, फार्मासिस्ट धर्मेंद्र शाही, अशोक, निशार, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कंचन, कार्यकत्री मालती, पुष्पांजलि, गीता, मंजू, मीरा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट

