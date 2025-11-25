  1. हिन्दी समाचार
राम मंदिर ध्वजारोहण उत्सव पर बोले मोहन भागवत, ‘आज कुर्बानी देने वालों की आत्मा को शांति मिली होगी’

Ayodhya Dhwajarohan Utsav: पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा झंडा लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने पारंपरिक ध्वजारोहण किया। इस अवसर को आरएसएस प्रमुख एक सरकात्मकता का दिन बताया और कहा कि इसके (राम मंदिर की स्थापना) लिए कुर्बानी देने वालों की आत्मा को आज शांति मिली होगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

ध्वजारोहण उत्सव में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, “आज हमारे लिए पॉजिटिविटी का दिन है – इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी, और आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। अशोक जी को शांति मिली होगी, और बहुत से संत, छात्र और हर तरह के लोग जिन्होंने अपनी जान दी, और वे भी जो हिस्सा नहीं ले सके लेकिन हमेशा इस मंदिर का सपना देखते थे, आज पूरा महसूस करेंगे। मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और झंडा फहरा दिया गया है। राम राज्य का झंडा, जिसने कभी पूरी दुनिया को राहत दी थी, अब मंदिर के ऊपर लहरा रहा है, और हम सबने इसे देखा है।”

भागवत ने आगे कहा, “…अगर हम सदियों के संघर्ष को नज़रअंदाज़ भी कर दें, तो भी यहां तक ​​पहुंचने में कम से कम 30 साल लगे। यह भगवा झंडा – भगवा – एक धर्म ध्वज है जो अब मंदिर के ऊपर है…” बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर लहरा रहे 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे इस समकोण तिकोनी धर्म ध्वज पर एक चमकते सूर्य की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ‘ॐ’ लिखा है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है।

