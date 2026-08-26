Monsoon Havoc : मानसून का कहर : यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, केरल में रेड अलर्ट

Monsoon Havoc : देश भर में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल समेत देश के कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

उत्तर प्रदेश: काशी के घाट डूबे, आरती का स्थान बदला

उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में स्थिति काफी चिंताजनक है। गंगा का पानी तटों से ऊपर आने के कारण काशी के प्रसिद्ध 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती जलजमाव के कारण छत या ऊपर की सीढ़ियों पर की जा रही है। वहीं मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए जगह कम पड़ने से छतों पर अंतिम संस्कार की नौबत आ गई है।

प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से गंगा में नौका संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रयागराज, गाजीपुर और बलिया में भी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

बिहार: बेगूसराय में रिंग बांध टूटा, 7 हजार लोग प्रभावित

बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय के बछवाड़ा में जमींदारी और रिंग बांध में लगभग 30 फीट की दरार आने से 7,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांवों में पानी घुस चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें तबाह हो गई हैं।

पटना, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में भी नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की मरम्मत में जुटी हैं, जबकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्य: रेड अलर्ट और लैंडस्लाइड की आशंका

केरल और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। केरल के कई जिलों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और जलभराव का खतरा देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट (Red and Orange Alerts) जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है।

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन की चेतावनियों के बीच लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।

यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सलाह

अगर बहुत जरूरी न हो तो भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में यात्रा करने से बचें। नदी-नालों से दूर रहें: तटीय और निचले इलाकों के निवासी उफनती नदियों के पास न जाएं। आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन और राहत टीमों की हिदायतों को गंभीरता से लें।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा