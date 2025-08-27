'बिहार की वोटर लिस्ट में 5000 से अधिक यूपी के निवासी शामिल...' INDIA गठबंधन का आरोप, EC ने किया खारिज

  1. हिन्दी समाचार
Bihar Voter List: बिहार में SIR और कथित वोट चोरी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार के एक निकटवर्ती जिले में उत्तर प्रदेश के 5,000 से अधिक निवासियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मंगलवार को मधुबनी जिले के फुलपरास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान दोनों पार्टी के नेताओं आरोप लगाया कि पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर ‘संदेहास्पद’ मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने एक 45 वर्षीय व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने का हवाला दिया, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने के बावजूद मतदाता सूची में शामिल है।

हालांकि, पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने एक बयान जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया, जिसे यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा साझा किया गया। जिसमें कहा गया है, “यह एक मसौदा मतदाता सूची है जिसे चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को प्रकाशित किया है, न कि अंतिम मतदाता सूची। मसौदा सूची का उद्देश्य दोहराव या किसी अन्य विसंगति के संबंध में दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित करना है।”

प्रशासन ने कहा, “इसके अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5,000 से ज़्यादा संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा बिना किसी और विवरण या सबूत के उछाला गया। यह एक काल्पनिक आँकड़ा लगता है जिसकी पुष्टि नहीं हो सकती।” बयान में आगे कहा गया है, “कई बार, वाल्मीकि नगर में, नदियों के मार्ग में बदलाव के कारण, लोगों को अपना पता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति एक से ज़्यादा जगहों पर पंजीकृत हो जाता है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य ऐसी विसंगतियों को दूर करना है।”

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरजेवाला और झा द्वारा उद्धृत खड्डा के मतदाता छेदी राम का नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल था और “उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम हटाने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है।”

