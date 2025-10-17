  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. मान गए मुकेश सहनी! VIP को महागठबंधन में मिली इतनी सीटें, एक राज्यसभा और दो MLC सीट का भी ऑफर

मान गए मुकेश सहनी! VIP को महागठबंधन में मिली इतनी सीटें, एक राज्यसभा और दो MLC सीट का भी ऑफर

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधासभा चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश हो रही है। खबर है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी (वीआईपी) की सीटों पर बात बन गई है। वीआईपी को महागठबंधन से 15 सीटें मिली हैं। इसके अलावा, राज्यसभा और दो एमएलसी (विधान परिषद) सीट का ऑफर दिया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधासभा चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश हो रही है। खबर है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी (वीआईपी) की सीटों पर बात बन गई है। वीआईपी को महागठबंधन से 15 सीटें मिली हैं। इसके अलावा, राज्यसभा और दो एमएलसी (विधान परिषद) सीट का ऑफर दिया गया है।

पढ़ें :- JDU Candidates List: जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 57 प्रत्याशियों की घोषणा

दरअसल, मुकेश सहनी 20 सीटों की जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। लेकिन, आरजेडी ने सहनी को विधानसभा चुनाव में कम सीट मिलने की भरपाई करने का भी भरोसा दिलाया है और 15 सीटों के साथ-साथ एक राज्यसभा और दो एमएलसी (विधान परिषद) सीट का ऑफर दिया। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि  मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए वह शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा, भभुआ विधानसभा सीट से वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद चुनाव लड़ेंगे।

बता दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन है। महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने के बावजूद आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर उन्हें सिंबल दे दिए। वहीं, पहले चरण के कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार देर रात अपने 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sitapur Tragic Accident : उत्तराखंड से मरीज लेकर बनारस जा रही निजी एम्बुलेंस पलटी, चार की मौत

Sitapur Tragic Accident : उत्तराखंड से मरीज लेकर बनारस जा रही निजी...

नीतीश कुमार को क्या फिर मिलेगा मौका? अब अमित शाह के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

नीतीश कुमार को क्या फिर मिलेगा मौका? अब अमित शाह के बयान...

यूपी में हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया : राहुल गांधी

यूपी में हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा...

योगी सरकार प्रदेश में 69197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की करेगी भर्ती, अफसरों को दिये ये निर्देश

योगी सरकार प्रदेश में 69197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की करेगी भर्ती,...

Gujarat Cabinet Expansion : गुजरात कैबिनेट का विस्तार थोड़ी देर में, शपथ लेने वालों मंत्रियों की देखें लिस्ट

Gujarat Cabinet Expansion : गुजरात कैबिनेट का विस्तार थोड़ी देर में, शपथ...

उत्तरी बस्तर में लाल आतंक का अंत! 208 नक्सली 153 हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण

उत्तरी बस्तर में लाल आतंक का अंत! 208 नक्सली 153 हथियारों के...