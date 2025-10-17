मान गए मुकेश सहनी! VIP को महागठबंधन में मिली इतनी सीटें, एक राज्यसभा और दो MLC सीट का भी ऑफर

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधासभा चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश हो रही है। खबर है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी (वीआईपी) की सीटों पर बात बन गई है। वीआईपी को महागठबंधन से 15 सीटें मिली हैं। इसके अलावा, राज्यसभा और दो एमएलसी (विधान परिषद) सीट का ऑफर दिया गया है।

दरअसल, मुकेश सहनी 20 सीटों की जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। लेकिन, आरजेडी ने सहनी को विधानसभा चुनाव में कम सीट मिलने की भरपाई करने का भी भरोसा दिलाया है और 15 सीटों के साथ-साथ एक राज्यसभा और दो एमएलसी (विधान परिषद) सीट का ऑफर दिया। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए वह शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा, भभुआ विधानसभा सीट से वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद चुनाव लड़ेंगे।

बता दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन है। महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने के बावजूद आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर उन्हें सिंबल दे दिए। वहीं, पहले चरण के कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार देर रात अपने 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।