  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. Bihar Chunav 2025 : बिहार में पश्चिम चंपारण के 22 गावों ने नहीं किया वोटिंग , सरकार से हैं ये मांगे

Bihar Chunav 2025 : बिहार में पश्चिम चंपारण के 22 गावों ने नहीं किया वोटिंग , सरकार से हैं ये मांगे

 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान आज है । इसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की वोटिंग से 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की क‍िस्‍मत का फैसला होगा। इसमें 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदाताओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं बिहार में  कहाँ क्या चल रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान आज है । इसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की वोटिंग से 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की क‍िस्‍मत का फैसला होगा। इसमें 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदाताओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं बिहार में  कहाँ क्या चल रहा है।

पढ़ें :- बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

 बगहा के 22 गांवों ने किया वोटिंग का बहिष्कार, प्रशासन से हैं ये मांगे

बगहा के रामनगर विधान सभा दोन क्षेत्र के 22 गांव के 18 बूथों पर 15000 के करीब मतदाता वोट नहीं देने की मांग पर अड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक भी मतदाता बूथ पर नहीं पहुंचे। ग्रामीण पुल, सड़क, स्कूल और बिजली की मांग कर रहे हैं।

सासाराम के निर्दलीय प्रत्याशी पर FIR दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला

सासाराम के निर्दलीय प्रत्याशी विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया पर आदर्श आचार संहिता के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है। एसपी रोहतास रोशन कुमार ने इसकी जानकारी दी। निर्दलीय प्रत्याशी सासाराम नगर निगम की मेयर काजल कुमारी के रिश्ते में देवर बताए जाते हैं।

पढ़ें :- मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

बुजुर्ग महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर किया मतदान

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के लिए मतदाता का उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसी ही दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में कटिहार में 111 नंबर मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए 90 वर्षीय महिला हमिदिया (बाएं तरफ की तस्वीर) पहुंचीं। उन्हें दो लोगों ने सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर बांका में 103 वर्षीय रेणु वाला दास (दाएं तरफ की तस्वीर) मतदान के लिए अपने पुत्र के साथ पहुंची थीं। दास के पुत्र ने उन्हें अपनी गोद उठा रखा था।

प्रियंका गांधी ने की मतदान की अपील

कांग्रेस संसाद  प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है। मैं प्रदेश के सभी भाइयों, बहनों से अपील करती हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट कीजिए और एक ऐसी सरकार बनाइए जो समर्पित होकर आपके लिए काम करे।

भागलपुर में वोटिंग के इंतजाम पूरे, मतदान बढ़ने की उम्मीद

पढ़ें :- Bihar Election: वोटिंग के बीच CM नीतीश-ललन सिंह की गुप्त बैठक! बिहार में सियासी हलचल तेज

भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए पोलिंग स्टेशनों पर तैयारियां चल रही हैं। पिछले 40 वर्षों से यहां मतदान कम हुआ है। वहीं इस बार उम्मीद लगाई जा  रही है कि  युवा मतदाताओं की जागरूकता और प्रशासन के प्रयासों से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।  प्रेसाइडिंग ऑफिसर डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि दुर्गा चरण हाई स्कूल में चार बूथ बनाए गए हैं और यह बूथ नंबर 47 है। वोटर्स की संख्या 945 है। मुझे उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में वोट डालने आएंगे।

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीना और गोली मारने की दी धमकी, राजद ने पूछा कहां है पुलिस और EC?

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने...

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति...

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट...

Bihar Chunav 2025 : बिहार में पश्चिम चंपारण के 22 गावों ने नहीं किया वोटिंग , सरकार से हैं ये मांगे

Bihar Chunav 2025 : बिहार में पश्चिम चंपारण के 22 गावों ने...

Bihar Election: वोटिंग के बीच CM नीतीश-ललन सिंह की गुप्त बैठक! बिहार में सियासी हलचल तेज

Bihar Election: वोटिंग के बीच CM नीतीश-ललन सिंह की गुप्त बैठक! बिहार...