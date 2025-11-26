मां राबड़ी देवी और पिता लालू को लेकर रोहिणी आचार्या ने दिया बड़ा बयान, कहा- घर से तो निकाल दोगे, लेकिन दिल से कैसे निकालोगे

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। जनता दल यूनाईटेड के नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी मां और पिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि घर से तो लोग निकाल सकते है, लेकिन दिल से कैसे निकाल सकते है।

By Satish Singh 
Updated Date

बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक उठा पटक बढ़ गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी ने अपना घर छोड़ दिया है। इसी बीच बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अब राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग पार्क आवास आवंटित किया है। नीतीश सरकार के इस आदेश पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल को मिली करारी हार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार में गहरा संकट पैदा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव परिणाम के बाद राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था।

