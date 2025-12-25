अटल जी की 101वीं जयंती पर नगर पालिका अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने गुरुवार को समर्थकों व सभासदों के साथ अटल चौक स्थित स्मृति स्थल पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने महान नेता के योगदान को स्मरण किया।

पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि “वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के वह शिखर पुरुष थे जिनके व्यवहार, गरिमा और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने के संकल्प ने राजनीति को एक आदर्श मानक दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि महानता पद से नहीं, बल्कि आचरण और सेवा भावना से प्राप्त होती है।”

कार्यक्रम में अनिल मद्धेशिया, धर्मात्मा जायसवाल, संजय पाठक, जयप्रकाश मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, अशोक कुमार, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, सुग्रीम कुमार, दुर्गेश कुमार, राकेश जायसवाल, राहुल दूबे, विजय उपाध्याय सहित रामशंकर सिंह, संतोष श्रीवास्तव, विंध्याचल सिंह आदि मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट