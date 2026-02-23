  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नगर पालिका अध्यक्ष ने पिता की तृतीय पुण्यतिथि पर किया नमन,भावुक हुए बृजेश मणि त्रिपाठी

नगर पालिका अध्यक्ष ने पिता की तृतीय पुण्यतिथि पर किया नमन,भावुक हुए बृजेश मणि त्रिपाठी

स्व. राजेंद्र मणि त्रिपाठी की तृतीय पुण्यतिथि पर पालिका अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने अपने स्वर्गीय पिता राजेंद्र मणि त्रिपाठी की तृतीय पुण्यतिथि पर सोमवार को उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभासदगण, अधिवक्ता, कर्मचारी एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पढ़ें :- Purvanchal Expressway Accident : लखनऊ के गोसाईगंज में तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, हादसे में सात लोगों की मौत

श्रद्धांजलि सभा के दौरान पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि “मैं आज जो कुछ भी हूं, उसमें मेरे पूज्य पिता का अमूल्य योगदान है। उनकी कमी आज भी पूरे परिवार को खलती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे।”

वहीं उपस्थित गणमान्यों ने स्व. राजेंद्र मणि त्रिपाठी के सरल, सौम्य एवं समाजसेवी व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।

इन लोगों ने की श्रद्धांजलि अर्पित

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभासद धर्मात्मा जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, अनिल जायसवाल, अमित यादव, विशाल जायसवाल, राहुल दूबे, राकेश जायसवाल, अभय कुमार, लल्लू जायसवाल, संजय मौर्या, अशोक रौनियार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

पढ़ें :- CM ममता ने भाजपा में सेंध लगाने की कर ली तैयारी, चुनाव से पहले प्रभावशाली नेता को सर्वोच्च सम्मान मिलने पर अटकलें तेज

इसके अलावा पालिका कर्मियों में लिपिक रमाशंकर सिंह, राजकुमार गौड़, राकेश श्रीवास्तव, मनीष बेरीवाल, निखिल गोयल, अमित जायसवाल सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नगर पालिका अध्यक्ष ने पिता की तृतीय पुण्यतिथि पर किया नमन,भावुक हुए बृजेश मणि त्रिपाठी

नगर पालिका अध्यक्ष ने पिता की तृतीय पुण्यतिथि पर किया नमन,भावुक हुए...

Purvanchal Expressway Accident : लखनऊ के गोसाईगंज में तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, हादसे में सात लोगों की मौत

Purvanchal Expressway Accident : लखनऊ के गोसाईगंज में तेज रफ्तार डबल डेकर...

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर बढ़ा विवाद, समाजवादी छात्र सभा-NSUI के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर बढ़ा विवाद, समाजवादी छात्र सभा-NSUI...

Video-षड्यंत्र पर किसी को रोने की आवश्यकता नहीं, रोती महिला भक्त को शंकराचार्य ने समझाया, रोना तब जब आपका गुरु निकल जाए गड़बड़

Video-षड्यंत्र पर किसी को रोने की आवश्यकता नहीं, रोती महिला भक्त को...

सत्ता के हंटर से संतों की आवाज़ दबाने की कोशिश बंद करें बीजेपी, कांग्रेस ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, शंकराचार्य मामले में निष्पक्ष-पारदर्शी जांच की मांग

सत्ता के हंटर से संतों की आवाज़ दबाने की कोशिश बंद करें...

यूपी में भ्रष्टाचार का फंडा साफ है 'बच्चे भले न पढ़ें, बस BJP की तिजोरी में माल बढ़े' : कांग्रेस

यूपी में भ्रष्टाचार का फंडा साफ है 'बच्चे भले न पढ़ें, बस...