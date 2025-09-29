  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पालिका अध्यक्ष बोले—स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योगा परिवार संग किया श्रमदान

पालिका अध्यक्ष बोले—स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योगा परिवार संग किया श्रमदान

पालिका अध्यक्ष बोले—स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योगा परिवार संग किया श्रमदान

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा’ के तहत चल रहे “एक घंटा, एक दिन, एक साथ” कार्यक्रम में सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी व योगा परिवार नौतनवा ने दोमुहान स्थित छठ घाट पर श्रमदान किया। दोनों ने संयुक्त रूप से एक घंटे तक सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

पढ़ें :- Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश , IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम का मिजाज

अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह अभियान किसी एक का नहीं बल्कि हम सबका है। जब तक हम सभी मिलकर इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।

योगा परिवार के संरक्षक नंदलाल जायसवाल ने कहा कि हमें शपथ लेनी चाहिए कि न तो खुद गंदगी करेंगे और न ही दूसरों को करने देंगे। यही सच्ची सफाई अभियान की सफलता होगी।

इस अवसर पर सभासद अनिल मद्धेशिया, योगा अध्यक्ष मदन जायसवाल, योग प्रशिक्षक राम नरेश यादव, ग्राम प्रधान सजय मद्धेशिया समेत बड़ी संख्या में योगा परिवार और नगर के लोग मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट

पढ़ें :- छुआछूत: घर में घुसने पर 12 साल बच्चे को महिलाओं ने किया प्रताड़ित, आहत होकर नाबालिग ने जहर खाकर दी जान

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश , IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम का मिजाज

Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश...

I love Mohammad: मौलाना तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के लिए जुटाई थी भीड़, एक पार्षद गया जेल, चार अभी बाकी

I love Mohammad: मौलाना तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के...

Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज में दी टीम इंडिया को बधाई, कहा- 'मैदान कोई भी हो...जीतेगा भारत'

Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज...

पालिका अध्यक्ष बोले—स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योगा परिवार संग किया श्रमदान

पालिका अध्यक्ष बोले—स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी, योगा परिवार संग किया श्रमदान

CM नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा-सभी भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की जारी करेंगे सूची, सबके हैं साक्ष्य

CM नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा-सभी भ्रष्ट अधिकारियों और...

अटलपुरम टाउनशिप के 322 भूखंडों की कल खुलेगी लॉटरी, कतार में हैं 1748 खरीदार

अटलपुरम टाउनशिप के 322 भूखंडों की कल खुलेगी लॉटरी, कतार में हैं...