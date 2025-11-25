नीले ड्रम वाली मुस्कान ने पति के बर्थडे वाले दिन ही बेटी को दिया जन्म, DNA टेस्ट के बाद बच्चे को अपनाएगा सौरभ का परिवार

Saurabh Murder Case: मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। उसने एक बेटी को जन्म दिया है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर सौरभ की हत्या करके उसके शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में छुपाने का आरोप लगा था। दोनों ने ड्रम में शव को डालने के बाद उस सीमेंट का घोल डाल दिया था। इस कांड में पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार किया था उस वक्त वह डेढ़ महीने की गर्भवती थी।

जानकारी के अनुसार, पति सौरभ की निर्मम हत्या के आरोप में पिछले आठ महीने से जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी ने सोमवार 24 नवंबर 2025 को देर शाम मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया। दिलचस्प बात यह है कि सौरभ का जन्मदिन 24 नवंबर को ही पड़ता है। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट डॉ. वीरेश राज शर्मा ने पीटीआई को बताया कि रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे लेबर पेन बढ़ने पर मुस्कान को लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज लाया गया।

डॉ. वीरेश राज शर्मा ने कहा कि मुस्कान के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने अस्पताल नहीं पहुंचा। बच्ची करीब सवा आठ महीने में पैदा हुई है, उसकी स्थिति सामान्य है। ऑब्सटेट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉ. शगुन ने बताया कि नवजात का वजन 2.4 किलोग्राम है। डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की और यह सफल रहा। जेल प्रशासन ने कहा कि मां और बच्चा दोनों ठीक हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बच्ची सौरभ की है या प्रेमी साहिल की।

बता दें कि सौरभ की 4 मार्च की रात मेरठ जिले के इंदिरानगर में उसके घर पर बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी। आरोप है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर उसे नशीला पदार्थ देकर चाकू घोंपकर की थी। जिसके बाद दोनों शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसके बाद शरीर के हिस्सों को सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया। वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे। बाद में मुस्कान ने अपने परिजनों को अपराध की जानकारी दी। इस बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी।

पुलिस ने जब घर से ड्रम बरामद किया, तब मामले ने पूरे यूपी में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था। पुलिस के सामने मुस्कान ने शुरुआत में गर्भावस्था छिपाने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान सारा मामला साफ हो गया। वहीं, सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने पहले ही कह दिया था कि अगर डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि होने वाला बच्चा सौरभ का है, तो वह उसे पूरी जिम्मेदारी से अपनाएंगे। मुस्कान की एक 3 साल की बेटी पीहू पहले से ही सौरभ के माता-पिता के पास रहती है।