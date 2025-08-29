PM मोदी को मां की गाली देने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, दरभंगा में पुलिस ने धरदबोचा

Man arrested for abusing PM Modi: वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देनी वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले में धरदबोचा है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
पीएम मोदी को मां की गाली देने वाले शख्स के खिलाफ सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार देर रात छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया गया। शुक्रवार को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा सकती है। आरोप है कि राजा ने ही मंच से खड़े होकर पीएम मोदी को गाली दी थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। रिजवी दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बीते बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए थे।
इस घटना के बाद एनडीए गठबंधन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्र व राज्य सरकार मंत्रियों ने राहुल व तेजस्वी से माफी की मांग की है। राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को दरभंगा के डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।