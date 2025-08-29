  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. PM मोदी को मां की गाली देने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, दरभंगा में पुलिस ने धरदबोचा

PM मोदी को मां की गाली देने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, दरभंगा में पुलिस ने धरदबोचा

Man arrested for abusing PM Modi: वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देनी वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले में धरदबोचा है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Man arrested for abusing PM Modi: वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देनी वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले में धरदबोचा है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

पढ़ें :- Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया जारी, मचा बवाल

पीएम मोदी को मां की गाली देने वाले शख्स के खिलाफ सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार देर रात छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया गया। शुक्रवार को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा सकती है। आरोप है कि राजा ने ही मंच से खड़े होकर पीएम मोदी को गाली दी थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। रिजवी दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बीते बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए थे।

इस घटना के बाद एनडीए गठबंधन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्र व राज्य सरकार मंत्रियों ने राहुल व तेजस्वी से माफी की मांग की है। राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को दरभंगा के डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद की जयंती: CM योगी बोले-खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश में आ रही

'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद की जयंती: CM योगी बोले-खेल के क्षेत्र...

बीच सड़क पर कार की छत पर बैठ तेज प्रताप यादव ने सुनी लोगों की समस्या- देखे वीडियो

बीच सड़क पर कार की छत पर बैठ तेज प्रताप यादव ने...

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर लगाते हैं गलत नारे

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा-...

सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते...कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और मारपीट पर बोले राहुल गांधी

सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते...कांग्रेस...

Ban on firecrackers in 8 districts : यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध, जानिए नोएडा और गाजियाबाद समेत कहां-कहां लगा बैन

Ban on firecrackers in 8 districts : यूपी के 8 जिलों में...

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला के उपकारणों की नहीं जानकारी, राजनितिक परिवार से जुड़े अध्यापक को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला...